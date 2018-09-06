Иллюстративное фото из архива "МГ" В этом году сразу в пяти школах города дети занимаются в три смены. Связано это с увеличением населения областного центра. Только за один год учащихся стало больше сразу на 4 тысячи детей. Переполненность наблюдается в школах Зачаганска. - В школе №10, рассчитанной на 1200 мест, занимаются 2300 учеников, в СОШ №37 вместо 1200 детей было принято более 2000 школьников. Аналогичная ситуация и в школе №20, расчитанной на 1200 мест, занимаются 2060 учеников. Кроме того, есть классы предшкольной подготовки. Также трехсменка в школе поселка Меловые горки и СОШ №42 5-микрорайона, - рассказала руководитель отдела образования г.Уральск Жансулу Туремуратова. Стоит отметить, что загруженность наблюдается в школах №6, 7 и 17. Открытие школы на 900 мест в Сарытау, по-видимому, проблему не решит. Поскольку в школу будут переведены 600 учеников с СОШ №10. Остальные со школ №20 и №47. - В нашей школе в этом году только первых классов 11. Мы переживаем, чтобы такая загруженность не повлияла на качество образования, - говорит мама второклассницы Алена. Впрочем, в школах уверяют, что на качество образования трехсменное обучение не повлияет. Между тем, в настоящее время разрабатывается проектно-сметная документация на строительство сразу семи школ в Уральске.