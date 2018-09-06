По информации пресс-службы ДВД Атырауской области, 6 сентября в 00.10 карета скорой помощи марки "УАЗ", принадлежащая Железнодорожной больнице г.Атырау, ехала по ул.Сатпаева и в районе магазина "Рубин" стала сворачивать налево. В этот момент со стороны музыкальной академии им.Д.Нурпеисовой ехал автомобиль марки "Мерседес", произошло столкновение. Скорая помощь перевернулась на бок. - В обеих машинах находилось по 2 человека - водитель и пассажир, а также водитель и врач, с ними все в порядке. По данному факту был заполнен протокол по 610 ст. КоАП РК, - сообщили в ДВД Атырауской области.