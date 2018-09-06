Иллюстративное фото из архива "МГ" Три человека с множественными огнестрельными ранениями доставлены в больницу 6 сентября около двух часов ночи из села Курык. По информации врачей, один из пострадавших 28-летний мужчина получил непроникающее огнестрельное дробовое ранение нижней челюсти и височной области. Находится в отделении нейрохирургии в состоянии средней степени тяжести. У второго пациента, 24-летнего мужчины, дробовое ранение обеих кистей рук и грудной клетки. Его госпитализировали в отделение травматологии. Еще один пострадавший 24-летний мужчина получил дробовое ранение брюшной полости, грудной клетки, ноги, желудка, тонкой и толстой кишки. Ему в срочном порядке была сделала операция. Больной находится в реанимации на аппарате искусственной вентиляции легких.