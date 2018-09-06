Сегодня, 6 сентября, в Уральск прибыл Маулен Ашимбаев, который побывал в новостройках между атырауской и саратовской трассами. Там первый зампред партии вручил ключи от квартир в 90-квартирном доме первым участникам госпрограммы "7-20-25". По словам Маулена Ашимбаева, квартирный вопрос является наиболее актуальным в Казахстане, особенно для молодежи. - Программа "7-20-25" стала одним из самых эффективных механизмов приобретения собственного жилья, в том числе и с точки зрения уменьшения процентной ставки и первоначального взноса. Благодаря инициативе президента "7-20-25", участники программы получают первое жилье, это, конечно, очень радостное событие. Программа только стартовала, но мы уже видим результаты. Дальше будет увеличиваться и количество участников и количество застройщиков. Уверен, что плюсы этой программы ощутят на себе тысячи казахстанцев, - сказал первый зампред "Нур Отана". Между тем, по словам акима ЗКО Алтая Кульгинов, за последние 5-6 лет только в Уральске было построено порядка 50 многоквартирных домов. В этом году начато строительство 21 дома в Уральске и 88 домов в районах области. За первые семь месяцев 2018 года в области введено в эксплуатацию 250 тысяч квадратных метров жилья. До конца года планируется построить еще порядка 415 тысяч квадратных метров жилья, из них в рамках первого направления пяти социальных инициатив - 46 тысяч квадратных метров. Для участия в программе "7-20-25" по ЗКО поступило 55 заявок. В очереди на жилье только в Уральске стоят 19 тысяч человек.