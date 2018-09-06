Иллюстративное фото с сайта oteltaganrog.ru Спасатели отмечают, что в большинстве случаев трагедии произошли в местах, запрещенных для купания. Одна из трагедий произошла на побережье в 63 километрах от Актау 16 июня. 27-летний мужчина прыгнул со скалы и утонул. До приезда спасателей тело извлекли друзья погибшего. Сотрудники ДЧС также рассказали, что еще один несчастный случай произошел 25 июня на одной из баз отдыха Кендерли в Каракиянском районе. Примерно в 14.00 в бассейне утонул пятилетний ребенок. На опасном участке «Шора» 30 июня утонул мужчина 1996 года рождения. В запрещенном месте для купания 1 июля на побережье 4 микрорайона Актау утонул мужчина. Очередная трагедия произошла на пляже «Достар» 3 июля. 16-летний подросток утонул во время купания. На следующий день в этом же месте утонул 28-летний мужчина, который ушел купаться. Житель Жанаозена 1995 года рождения утонул на одной из баз отдыха. Несчастный случай произошел на одной из баз отдыха Кендерли в Каракиянском районе 15 июля. Еще один несчастный случай произошел 17 июля на «Солдатском» пляже. 15-летний подросток утонул во время купания. - В этом году основные причины утонувших - недооценка собственных сил при купании, а также большинство случаев зарегистрировано в запрещенных местах для купания, - рассказали в оперативно-спасательном отряде ДЧС Мангистауской области. Сотрудники оперативно-спасательного отряда ДЧС за три месяца спасли 22 человека.