Жуткую историю об убийстве родного дяди рассказала местная жительница в социальных сетях. По словам Виктории Шамшодиной, 6 лет назад ее дядя ушел из дома. Его супруга обосновала уход мужа вовлечением в неизвестную секту. - Позже он якобы приходил к ней домой за своими документами и вещами. Шесть долгих лет мы жили, слушая бред этой женщины и ее дочерей, - пишет племянница пропавшего мужчины. По словам девушки, жена дяди с тремя дочерьми рассказывали, что пропавший мужчина пересылает деньги младшей дочери. Однако на днях племянник жены пропавшего мужчины признался, что его тетя и двое ее дочерей совершили зверское убийство. - Сначала они напоили моего дядю димедролом, потом вкололи ему укол. Когда он уснул, задушили его подушкой, успевшись на нее. Пока тело лежало в гараже, они позвали рабочих, чтобы те выкопали яму под душ, после чего они расчленили тело моего дяди, отрезав ему руки и ноги, кинули в яму, залив ее после этого бетоном и закопали, - рассказывает Виктория. По словам девушки, после этого жестокого убийства родственники продолжали с ними общаться, ничего не подозревая. Между тем, в пресс-службе ДВД Атырауской области, пообещали предоставить ответ по данному факту после согласования с прокуратурой.