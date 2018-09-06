2xmMIO-u_a8 «Свой Домkz» популярен среди жителей нашей области тем, что предоставляет прекрасную возможность приобрести на выгодных условиях жилье в Уральске и в других регионах Казахстана. Также граждане, вступившие в потребительский кооператив, могут приобрести на таких же выгодных условиях автомобиль, как это сделала жительница Казталовского района Навия МУСТАХОВА. - Я узнала от своих знакомых, что многие жители нашей области вступают в потребительский кооператив граждан «Свой Домkz» и благодаря его помощи покупают жилье и автомобили, - рассказала Навия МУСТАХОВА. - В то время наша семья мечтала о своей машине. Я тоже решила рискнуть: в апреле этого года заключила договор с кооперативом по накопительной программе, внесла вступительный взнос и встала в очередь. А уже через четыре месяца в уральском автосалоне «Бипек Авто» благодаря «Свой Домkz» я получила ключи от новенького автомобиля Lada Vesta. Пусть и вам так повезет, как мне! Исполняйте свою мечту вместе с потребительским кооперативом граждан «Свой Домkz»!Гос. Регистрация 161140014196 от 14.11.2016 г. выдана Управлением Юстиции г. Уральск. Новости Компаний.