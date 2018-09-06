Неизвестные пообещали маме мальчиков помочь деньгами и попросили скинуть данные малышей, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Речь идет о 10-летнем Даурене и годовалом Мансуре Самиголла из села Булдырты Сырымского района ЗКО. Дети с младенчества страдают страшной неизлечимой болезнью - пигментная ксеродерма. У них повышенная чувствительность к ультрафиолетовому облучению и предраковое состояние кожи в период обострения.
Родители малышей хотели отправиться на консультацию в зарубежные клиники.
- Мы направили данные Даурена и Мансура в клиники Индии, Израиля и Южной Кореи. Практически отовсюду пришел отказ. Только в клинике Южной Кореи можно попробовать лечение лазером. Один сеанс лечения стоит порядка 3 млн тенге, сеансов мы должны пройти несколько. Это может облегчить их состояние, чтобы они могли нормально жить. Мы надеялись собрать деньги хотя бы для одного сына, потому что, во-первых, это стоит больших денег, во-вторых, ребенок должен сидеть час-полтора под лазером, то есть он должен быть подготовлен. Мы надеемся собрать деньги на лечение старшего сына, - рассказала мама мальчиков Эльмира Жаксылыкова. - После того, как казахстанцы узнали о нашей болезни, очень многие отозвались, старались помочь. Мы открыли счет в банке, собирали деньги на лечение, думали, если придет вызов сразу отправиться. На счету в Каспи банке собралось 388 тысяч тенге. 3 сентября мы с младшим сыном ехали из больницы в городе домой в село. Мне на ватсап написал человек, который представился Бауыржаном, написал, что является предпринимателем и что хочет помочь детям. Он попросил выписку из больницы, я отправила. Сказал, что хочет перечислить большую сумму денег, около 5-6 млн тенге и для этого попросил номер счета и CVV код, расположенный на тыльной стороне карты. Я без каких-либо мыслей отправила ему. После этого он попросил меня скачать приложение Каспи.кз и указывал, что дальше делать. Я так и делала, поверив этому человеку. Внезапно мне пришло сообщение о том, что у меня со счета ушло 200 тысяч тенге, через несколько минут ушли еще 95 тысяч тенге. Я написала этому человеку "Что вы делаете?". Он тут же отключил телефон, а я позвонила в банк. Они сразу же закрыли счет. Позже этот человек написал, что это случайно, и что вернет деньги, но так и не вернул.
Женщина обратилась с заявлением в правоохранительные органы и прокуратуру. Она не понимает, как люди могли пойти на такое.
- Я ведь скидывала ему выписки, рассказала, как тяжело болеют дети. Нам деньги собирали на лечение, - говорит Эльмира. - Может, этот человек читает сейчас. Пусть он вернет эти деньги. Мы не тратили ни копейки из тех денег, которые нам собирали неравнодушные казахстанцы. Надеялись и надеемся, что обязательно найдем клинику, с которой нам помогут.
Напомним, в семье Жакслыковых четверо сыновей
: 10-летний Даурен, 8-летний Марлен, 5-летний Адлет и самый младший годовалый Мансур. Недугом страдают старший и младший ребенок.
Как только дети выходят на солнце, по всему телу появляются болячки, которые зудят, шелушатся и кровоточат. Из-за неизлечимого генетического заболевания мальчишки живут ночной жизнью
В летнее время Даурен и Мансур большую часть времени проводят в стенах больниц.
- Мы понимаем, что болезнь неизлечимая, но хотим, чтобы жизнь детей стала лучше, чтобы нам выписали лекарства, мази, кремы, чтобы облегчить страдания, чтобы мои мальчики могли полноценно жить, - говорит Эльмира.
Также семья хочет перебраться в город в благоустроенную квартиру, чтобы можно было купать детей в ванной, чтобы было меньше пыли.
В областном у управлении здравоохранения ЗКО отметили, что диагноз Даурену и Мансуру поставлен окончательный.
- Направить пациентов в страны ближнего и дальнего зарубежья нецелесообразно ввиду отсутствия методов терапии, отличных от общепринятых в РК, - сообщили тогда в облздраве.
Стоит отметить, что по ЗКО зарегистрировано всего 2 случая этого заболевания - у Даурена и Мансура Самиголла.
Если кто-то желает помочь, вы можете позвонить на номер мамы мальчиков + 7 (705) 638 35 39
Пигментная ксеродерма (лентикулярный меланоз, злокачественное лентиго, пигментная атрофодермия) — хроническое наследственное заболевание, обусловленное повышенной чувствительностью кожи к солнечной радиации и УФ-лучам. Изменения кожи характеризуются последовательно сменяющими друг друга процессами воспаления, гиперпигментации, атрофии, гиперкератоза и злокачественной трансформации клеток кожи. У большинства больных отмечается поражение глаз: конъюнктивит, кератит и опухоли.