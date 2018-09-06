Теперь жителям Атырау не нужно простаивать длинные очереди в ЦОНах и городском отделе образования, чтобы зачислить ребенка в детский сад и узнать очередность, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".С 5 сентября 2018 года в Атырау заработал сайт garden.atyrau.gov.kz, где можно в онлайн режиме выбрать детский сад, получить о нем полную информацию, отслеживать очередь в дошкольное учреждение, а также получить обратную связь посредством SMS или e-mail - сообщения. По словам и.о.руководителя городского отдела образования Алмабека Абдолова, сайт поможет сэкономить время родителей, исключить коррупционные риски и личный контакт со специалистами ГорОО. - На сегодняшний день в 42 государственных детских садах г.Атырау имеется 13 219 мест, из них свободных - 1141. Всего от родителей было подано 24 925 заявлений. Из них очередники - 22 408, льготных категорий граждан - 2 517, - рассказал Алмабек Абдолов. Также, на сайте размещен полный список детских садов города, очередь заявлений, бюллетень свободных мест, свод полученных направлений. Родители не выходя из дома смогут проверить очередь и получить направление в детский сад. Кроме того, здесь размещен список частных детских садов, а также информация о количестве в них занятых и свободных мест.