- В связи с проведением концертной программы в городском парке с 18.30 до 23.00 будет перекрыто движение для автомобилей по улице Хусаинова от ул. Чагано-Набережной до ул. Тайманова и по пр. Евразия от ул. Чагано-Набережной до ул. Покатилова. На этом отрезке проспекта Евразия будет организована парковка для автомобилей, - сообщили в МПС ДВД ЗКО.