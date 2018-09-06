Иллюстративное фото из архива "МГ" По данным РГП "Казгидромет", в Уральске ожидается погода без осадков. Днем +26 градусов, ночью +12. В Атырау, по прогнозам синоптиков, ожидается переменная облачность. Днем +27 градусов, ночью +12. В Актобе также переменная облачность. Днем столбики термометров покажут +20 градусов, ночью 11 градусов выше нуля. По прогнозам синоптиков, в Актау днем +31, ночью +18.