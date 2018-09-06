Трагедия произошла сегодня, 6 сентября, около 16.30.Во дворе РОВД в поселке Чапаево (125 км от областного центра) полицейский застрелил своего коллегу. - Все произошло во дворе РОВД. Подчиненный застрелил своего начальника - командира взвода. Начато расследование. Подозреваемый задержан. Это все, что я на данный момент могу рассказать, - сообщил аким Акжайыкского района Адиль Жоламанов корреспонденту "МГ". Погибшему командиру взвода было 29 лет, а подозреваемому 24 года. - Вызов поступил 16.32. Скорая помощь прибыла на место через 4 минуты. Однако человек, получивший огнестрельное ранение, умер до приезда врачей, - сообщили в пресс-службе управления здравоохранения ЗКО. Получить комментарий от ДВД ЗКО пока не удалось.