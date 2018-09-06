В ДВД ЗКО прокомментировали убийство коллеги, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД".  - 6 сентября в 16.37 в поселке Чапаево Акжаикского района на территории ОВД сержант полиции 2-го батальона Акжаикского района УССО МВД РК 1994 г.р., произвел выстрелы из табельного оружия в командира взвода 2-го батальона Акжаикского района УССО МВД РК 1986 г.р., который скончался от полученных ранений. По данному факту начато досудебное расследование по ч.1 ст.99 УК РК - "Убийство". На месте происшествия работают сотрудники полиции. Обстоятельства и причины происшествия устанавливаются, - сообщили в пресс-службе ДВД ЗКО. В настоящее время место происшествия оцеплено. Напомним, убийство командира взвода во дворе РОВД произошло вечером 6 сентября. Подчиненный выстрелил в начальника из табельного оружия. Мужчина скончался до приезда скорой помощи.  