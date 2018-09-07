Иллюстративное фото из архива "МГ" Продукты подразумевают сотрудничество "Баспаны" с местными исполнительными органами, которые выпускают облигации и берут на себя обязательства по субсидированию половины первоначального взноса для молодых семей и сотрудников бюджетной сферы. В свою очередь ипотечная организация выкупает облигации акиматов и обеспечивает выдачу займов населению банками-участниками программы "7-20-25". -Мы очень трепетно относимся к участию молодых семей и работников бюджетной сферы в программе "7-20-25". Получая немало обращений от них по поводу сложности накопления первоначального взноса, мы решили пойти им навстречу. Предлагая гибкие и социальные решения, мы также ждем поддержки со стороны акиматов, - сказал председатель правления ипотечной организации "Баспана" Кайрат АЛТЫНБЕКОВ. Продукты "Жас арман" и "Қамқор баспана" заработали в пилотном режиме в Шымкенте. Согласно меморандуму акимат Шымкента в целях субсидирования первоначального взноса на возвратной основе выделит 500 млн тенге в текущем году и 1,5 млрд. тенге в 2019 году. Ожидается, что поддержка акимата охватит порядка двух тысяч молодых семей и работников бюджетной сферы.