Встреча проходила в неофициальной обстановке и каждый желающий мог задать интересующий вопрос или озвучить свое собственное предложение, касающееся работы партии. Так, летчик-инструктор аэроклуба ЗКО Талгат УБЫШЕВ рассказал о работе клуба и продемонстрировал видеоролик о планерном спорте. - Мы занимаемся туристическими полетами на самолете и на планере в городе Уральск. Совместно с соседними регионами мы стараемся развивать авиационный туризм, а также обучаем пилотированию желающих связать свою жизнь с авиацией. Уникальностью нашего аэроклуба являются планеры, которые имеются только у нас по всему Казахстану. Планер очень удобен для первоначального обучения пилотов. Они у нас получают практику и далее устраиваются в авиакомпании. Мы хотим развивать и планерный спорт. Наша сборная на международных соревнованиях представляет интересы всей страны, поэтому мы бы очень хотели, чтобы государство создало для нас в этом плане условия. Мы надеемся, что в будущем иметь самолете будет также просто как иметь автомобиль, - рассказал Талгат УБЫШЕВ. Стоит отметить, что студенты предложили направлять студентов факультета иностранных языков на практику в сельские школы. - На данный момент я являюсь студенткой ЗКГУ имени М.Утемисова, также я участница проекта "English for zhastar". Так как обучалась я в сельской школе, думаю, что этот проект действительно необходим и он поможет решить такие проблемы, как низкая мотивация при изучении иностранных языков, а так же обеспечит доступ к качественному английскому у школьников сельской местности. Хотелось бы, чтобы этот проект в дальнейшем нашел свое продолжение. В связи с этим у меня такое предложение - направить на прохождение практики студентов ВУЗов именно в регионы, чтобы практика для студентов в рамках проекта "English for zhastar" даст возможность для развития грамотности и большой опыт. Ведь все студенты проходят практику только в городских школах, - заявила студентка ЗКГУ Айгерим ЛУКПАНОВА. Маулен АШИМБАЕВ выслушал и поддержал каждую идею, отметив при этом, что молодежь является будущим нашей страны и чтобы войти в 30 развитых стран мира каждый должен будет внести свою лепту. -Что даст нам место в тридцатке развитых стран мира? Для чего нам это нужно? Это улучшение благосостояния народа Казахстана. А именно, чтобы у каждого было собственное жилье, чтобы народ пользовался медицинскими услугами в полной мере, получал достойное образование и чтобы каждый гражданин был социально защищен. А так же это сохранение независимости страны, - заявил Маулен АШИМБАЕВ.