Иллюстративное фото с сайта www.justmedia.ru По информации пресс-службы ДЧС Атырауской области, 6 сентября в 01.23 в диспетчерскую службу специализированной пожарной части №2 г.Кульсары поступил вызов, о том что в пятиэтажном жилом доме №35 Микрорайона №2 из окна первого этажа идет дым. - Пожарные по прибытию на место вызова установили, что в квартире дома №35 произошло возгорание жилой комнаты площадью 21 кв.м. В результате пожара было задымление верхних этажей, эвакуировано 26 человек, из них 7 детей, - рассказали в пресс-службе ДЧС Атырауской области. В ликвидации возгорания были задействованы 10 спасателей и 2 единицы спецтехники, пожар был локализован в 02.03 и ликвидирован в 02.20. Жертв и пострадавших нет.