Начальник ЖКХ Теректинского района был задержан 5 сентября, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Как стало известно подозреваемый был задержан по ст. 366 ч.1 "Получение взятки". И.о. акима Теректинского района Лауаз УАЛИЕВ подтвердил данный факт. - Пока официально предъявления не было. Но факт задержания был. Сейчас никакой информацией мы не владеем, - сообщил Лауаз УАЛИЕВ. Другие подробности выясняются.  