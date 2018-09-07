Иллюстративное фото из архива "МГ" Как стало известно подозреваемый был задержан по ст. 366 ч.1 "Получение взятки". И.о. акима Теректинского района Лауаз УАЛИЕВ подтвердил данный факт. - Пока официально предъявления не было. Но факт задержания был. Сейчас никакой информацией мы не владеем, - сообщил Лауаз УАЛИЕВ. Другие подробности выясняются. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.