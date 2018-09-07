- На судебном заседании подсудимый свою вину не признал и в содеянном не раскаялся. Приговором суда наркосбытчик признан виновным по ч.1 ст.297 УК РК "Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов" . Ему назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы, - сообщили в пресс-службе суда №2 города Атырау.

Приговор суда не вступил в законную силу.