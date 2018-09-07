Полицейский выстрелил в командира взвода 2-го батальона Акжайыкского района семь раз, 4 пули попали в него, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". По словам начальника ДВД ЗКО Махсудхана АБЛАЗИМОВА, подчиненный выстрелил в командира взвода на территории Акжайыкского РОВД. - Он произвел 7 выстрелов. В командира взвода попали 4 пули - в голову, ногу и спину. Стрелявший не пытался скрыться. Он сдал табельное оружие и сдался сам, - рассказал Махсудхан АБЛАЗИМОВ. По словам начальника ДВД ЗКО, оба полицейских характеризуются только с положительной стороны. - Погибший работал в органах с 2008 года, у него осталось двое детей. Стрелявший также характеризуется с положительной стороны. Он имеет 5 поощрений, - сообщил Махсудхан АБЛАЗИМОВ. Сейчас начато расследование. В ЗКО прибыла спецгруппа для расследования происшествия. Нужно отметить, что управление специализированной службы охраны, где работали и погибший, и подозреваемый в убийстве, не подчиняются ни ДВД, ни РОВД, только комитету административной полиции. В РОВД сотрудники УССО хранят табельное оружие. Напомним,убийство командира взвода во дворе РОВД произошло вечером 6 сентября. Подчиненный выстрелил в начальника из табельного оружия. Мужчина скончался до приезда скорой помощи. Позже в ДВД ЗКО сообщили, что полицейский произвел несколько выстрелов в командира. Фото Медета МЕДРЕСОВА  