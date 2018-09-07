Сегодня, 7 сентября, был открыт путепровод в районе Депо. - Мост был построен в 1965 году и за 53 года на нем не проводился капитальный ремонт. Между тем, население города ежегодно увеличивается. К примеру, если в 2000 году в городе проживало 210 тысяч человек, то сейчас население Уральска составляет 330 тысяч человек. Увеличивается и количество автотранспорта, поэтому и была необходимость увеличения пропускной способности путепровода. Если до реконструкции мост был двухполосный 11 метров в ширину, то после ремонта здесь по две полосы в каждую сторону и теперь новый мост имеет ширину 20 метров. Кроме того, построена пешеходная зона с двух сторон, и ширина тротураров увеличена с 1 метра до полутора метров, - рассказал аким Уральска Мурат Мукаев. На открытие путепровода прибыл и аким ЗКО Алтай Кульгинов, который вместе со старейшинами, журналистами и общественниками прошелся по мосту. Стоит отметить, что с обеих сторон путепровода установлены камеры видеонаблюдения, фиксирующие нарушения ПДД, поэтому водителям нужно быть внимательнее. Напомним, деповской путепровод был закрыт на реконструкцию 1 марта 2017 года. Официально его закрывали на 2 года и срок сдачи был намечен на 2019 год. Но подрядчик обещал завершить реконструкцию раньше срока. Всего на реконструкцию моста было выделено 2,3 млрд тенге. Мост построен за счет компании КПО б.в. Подрядчиком выступило ТОО «КА-СТРОЙ ЛТД». Задействовано более 80 человек и 30 единиц техники. Были использованы материалы отечественного производства. Мост построен на полгода раньше запланированного срока (нормативный срок строительство согласно проектно-сметной документации составляет 24 месяца). Наа строительство моста ушло 18 месяцев (1 месяц - демонтаж старого моста, 2 месяца - перенос коммуникаций, 15 месяцев строительство нового моста). Пропускная способность моста составляет 46 тысяч автомобилей в сутки. Расчетная скорость движения по четырехполосной дороге составит 40 км/ч.