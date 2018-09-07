В ходе визита состоялась собрание с участием членов АНК Атырауской области, представителей этнокультурных объединений, руководителями государственных органов, а также главой региона Нурланом Ногаевым. На данный момент в регионе насчитывается 87 советов общественного согласия АНК Атырауской области, из них 75 советов матерей, 1 научно-экспертная группа, клуб журналистов и областной штаб Республиканского молодежного движения «Жаңғыру жолы». Всего в этом году областным филиалом ассамблеи народов Казахстана было проведено более 2000 мероприятий, в которых участвовали около 210 тысяч человек. Говоря о задачах, поставленных главой государства перед советами общественного согласия, Леонид Прокопенко, акцентировал внимание участников встречи на важное условие развития Казахстана – это обеспечение единства и согласия народа, его интеграция, условие для проведения всех социально-политических, экономических реформ в стране. - В этом году мы хотим провести Совет Республиканского общественного согласия в Северо-Казахстанской области. Будут обсуждены вопросы общественного контроля за реализацией Пяти социальных инициатив главы государства. Это касается и снижения налоговой нагрузки на малообеспеченные слои населения, строительство общежитий и эффективности выделения образовательных грантов, - сказал Леонид Прокопенко. Нурлан Ногаев в ходе приветственного слова рассказал присутствующим, о том какая работа ведется в регионе в рамках реализации пяти социальных инициатив. - В нашем регионе уже успешно действует механизм приобретения первичного ипотечного жилья по программе «7- 20-25». Три вуза обеспечены общежитиями, также 1 сентября мы открыли одно общежитие для студентов музыкального колледжа им. Д. Нурпеисовой. В данный момент строится одно общежитие, в этом году начнется строительство еще двух и для оставшихся восьми общежитий уже выделены земельные участки. Таким образом, к 2020 году вопрос с предоставлением мест в общежитиях для студентов в полном объеме будет решен. В 2017 году в области было предоставлено 222 образовательных гранта, в этом году 247. Вся наша работа направлена на решение задач поставленных главой государства,- рассказал в свою очередь Нурлан Ногаев. В регионе, как отметил аким Атырауской области, уже намечены планы на реализацию молодежной программы «Познай свою страну», инициатором которой выступил глава государства. Данная идея заключалась в том, чтобы организовать круглогодичные экскурсии для молодежи по всей стране. - Один из председателей этнокультурного объединения АНК Атырауской области Олег Шмаль, в рамках этого движения, уже запланировал реализацию проекта под названием «Дорогами предков». Идея заключается в том, чтобы пройти по самому длинному маршруту нового «Шелкового пути» - от Китая до Западной Европы. Для иностранных участников этого проекта предусматривается программа посещения значимых, сакральных мест Казахстана. Один из ярких осуществленных проектов из Атырауской области в этом направлении - это ежегодный республиканский авто-мотопробег по Казахстану «Моя страна», который собрал сотни молодых людей- рассказал Нурлан Ногаев. - Я бы с удовольствием принял участие в вашей экспедиции. Подобные проекты хороши своей масштабностью. Казахстан богат своими красивейшими местами, которые привлекают внимание не только местных жителей, но и иностранных туристов. Поэтому так важно, чтобы как можно больше людей знало о гостеприимности и радушии казахского народа, - сказал Леонид Прокопенко. Также на встрече было сказано и о том, что в ближайшее время начнется строительство нового Дома Дружбы. На данный момент полностью завершена проектно-сметная документация, проект проходит государственную экспертизу. Было отмечено, что проект нового Дома Дружбы был выбран представителями 19 этнокультурных объединений области.