Питомник для 600 собак планируют построить в Уральске

Градоначальник отмечает, что собаки сбиваются в стаи и представляют угрозу для населения. Однако строительство питомников, это тоже не выход, считает чиновник.

— Есть случаи, когда одичавшие собаки сбиваются в стаи и дети, возвращаясь со школы, боятся их. Они представляют угрозу не только для детей, но и для взрослых. Было ужесточение в части законодательства и 5-6 лет назад приняли решение, что собак отстреливать не будут. Этого мы строго придерживаемся, — пояснил аким Уральска.

Он отметил, что сейчас в городе применяется только метод отлова.