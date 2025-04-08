Питомник для 600 собак планируют построить в Уральске

Градоначальник отмечает, что собаки сбиваются в стаи и представляют угрозу для населения. Однако строительство питомников, это тоже не выход, считает чиновник.
— Есть случаи, когда одичавшие собаки сбиваются в стаи и дети, возвращаясь со школы, боятся их. Они представляют угрозу не только для детей, но и для взрослых. Было ужесточение в части законодательства и 5-6 лет назад приняли решение, что собак отстреливать не будут. Этого мы строго придерживаемся, — пояснил аким Уральска.
Он отметил, что сейчас в городе применяется только метод отлова.
— Это очень тяжело, собака не будет стоять и ждать, когда её отвезут в ветстанцию. Сейчас применяется метод стерилизации и кастрации и под это выделяют деньги из бюджета. После процедуры собак отпускают в ареал обитания, но мы видим, что их число растёт в городе. Мы приобрели три автомобиля в горветсстанции. Насколько я знаю, областное управление ветеринарии сейчас заказало проект питомника на 600 собак. Но я реально оцениваю и понимаю, что этими 600 собаками мы не ограничимся. В городе, по предварительным подсчётам, порядка 9-10 тысячи собак. Без конца строить питомники, это тоже не выход. Вы же понимаете, что на них будут тратить бюджетные деньги, — пояснил градоначальник.