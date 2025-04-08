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Происшествия Социум

Питомник для 600 собак планируют построить в Уральске

Областное управление ветеринарии заказало проект питомника на 600 собак. Аким Уральска Мурта Байменов отметил, что без конца строить питомники, это тоже не выход.
Кристина Кобина
Питомник для 600 собак планируют построить в Уральске

Градоначальник отмечает, что собаки сбиваются в стаи и представляют угрозу для населения. Однако строительство питомников, это тоже не выход, считает чиновник.

— Есть случаи, когда одичавшие собаки сбиваются в стаи и дети, возвращаясь со школы, боятся их. Они представляют угрозу не только для детей, но и для взрослых. Было ужесточение в части законодательства и 5-6 лет назад приняли решение, что собак отстреливать не будут. Этого мы строго придерживаемся, — пояснил аким Уральска.

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Он отметил, что сейчас в городе применяется только метод отлова. 

— Это очень тяжело, собака не будет стоять и ждать, когда её отвезут в ветстанцию. Сейчас применяется метод стерилизации и кастрации и под это выделяют деньги из бюджета. После процедуры собак отпускают в ареал обитания, но мы видим, что их число растёт в городе. Мы приобрели три автомобиля в горветсстанции. Насколько я знаю, областное управление ветеринарии сейчас заказало проект питомника на 600 собак. Но я реально оцениваю и понимаю, что этими 600 собаками мы не ограничимся. В городе, по предварительным подсчётам, порядка 9-10 тысячи собак. Без конца строить питомники, это тоже не выход. Вы же понимаете, что на них будут тратить бюджетные деньги, — пояснил градоначальник.

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