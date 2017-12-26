Наши адреса: г. Уральск ул. Алмазова, 161 (за зданием ТД «Аквариум»), моб.: +7 771 731 15 54 г. Уральск, пр. Евразиия, 105 моб.: +7 771 731 15 55 Бурлинский р-н, г.Аксай, ул. Сырыма Датова, 6/1 (ТД «XXI век») моб.: +7 771 731 15 54 г. Шымкент, ул. Б.Момышулы, 23/1, 3 этаж, каб. №10 моб.: +7 775 608 87 41

У казахстанцев появилась более выгодная возможность приобретения недвижимости, благодаря новогодней акции от ПКГ «Свой ДОМ kz». Еще меньше вступительный взнос, еще меньше первоначальный взнос. В соответствии с Законом Республики Казахстан «О некоммерческих организациях» №142 от 16 января 2001 года, кооператив является некоммерческой организацией, основанной на учредительном собрании 25 октября 2016 года, и в соответствии со статьей 12 Закона Республики Казахстан «О Потребительском Кооперативе», прошедшей государственную регистрацию в Департаменте юстиции ЗКО 14 ноября 2016 г. Кооператив представляет собой добровольное объединение физических и юридических лиц для улучшения жилищных условий и предпринимательской деятельности участников, осуществляемое путем объединения их паевых (первоначальных) взносов, тем самым, образовывая фонд финансовой взаимопомощи. Доходы, полученные потребительским кооперативом, не могут распределяться между его участниками и направляются только на уставные цели.- первоначальный взнос – 40% от стоимости недвижимости; - вступительный взнос – 6 % от стоимости недвижимости; - приобретение недвижимости потребительским кооперативом за счет средств фонда финансовой взаимопомощи кооператива; - оформление договора купли-продажи в рассрочку на имя пайщика с регистрацией в Департаменте Юстиции;- первоначальный взнос – 20% от стоимости недвижимости; - вступительный взнос – 6% от стоимости недвижимости; - приобретение недвижимости потребительским кооперативом за счет средств фонда финансовой взаимопомощи кооператива; - оформление договора купли-продажи в рассрочку на имя пайщика с регистрацией в Департаменте Юстиции;- первоначальный взнос – 10% от стоимости недвижимости; - вступительный взнос – 6% от стоимости недвижимости; - приобретение недвижимости потребительским кооперативом за счет средств фонда финансовой взаимопомощи кооператива; - оформление договора аренды с последующим выкупом на имя пайщика с регистрацией в Департаменте Юстиции; - после внесения 20% от стоимости недвижимости до ее приобретения заключается договор купли-продажи на имя пайщика.- годовая процентная ставка - 0% - без подтверждения дохода - кредитная история не рассматривается - возраст от 18 лет - срок рассрочки до 10 лет - досрочное погашение без штрафных санкций. Если Вы мечтаете о своей недвижимости, но у Вас недостаточно средств для ее покупки или Вы хотите приобрести помещение для развития своего бизнеса, но у Вас нет финансовых возможностей, приглашаем Вас принять участие в программе кооператива «Свой ДОМ kz». Для этого Вам достаточно внести вступительный и первоначальный взнос и встать на очередь. Движение в очереди Вы можете просматривать в личном кабинете на нашем сайте www.svoi-dom.kz. Оформив недвижимость по вашему выбору, Вы становитесь ее обладателем, оплачивая ежемесячно остаточную сумму без процентов и подтверждения дохода.Гос. Регистрация 161140014196 от 14.11.2016 г. выдана Управлением Юстиции г. Уральск. Новости Компаний.