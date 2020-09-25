Иллюстративное фото из архива "МГ" По словам инспектора по делам несовершеннолетних УП города Уральск Сауле Карасаевой, 24 сентября поступила информация о том, что в квартире уже в течение четырех часов плачут дети. - Звонили соседи. Квартира оказалась съемной, вызвали хозяйку. Открыли дверь, там оказались трое детей, им 4 года, 1,2 года и 1 месяц. Выяснилось, что мать оставила их одних в квартире без присмотра. Дети были доставлены в Областную детскую больницу. Далее они будут определены в Дом Малютки, а в отношении матери будет составлен административный протокол. Стоит отметить, что мать детей была трезвая. Свой поступок она объяснила тем, что расстроилась и ушла к подруге, - рассказала Сауле Карасаева. В пресс-службе управления здравоохранения ЗКО подтвердили, что вечером 24 сентября в Областную детскую многопрофильную больницу поступили три девочки в возрасте от 1 месяца до четырех лет. - Согласно инструкции, детей доставили в детскую больницу для определения состояния здоровья. Заместитель главного врача Юлия Горячева, принимавшая детей, утверждает, что дети поступили в удовлетворительном состоянии – никаких симптомов заболеваний не было. Дети были чистые, опрятно одетые. Младшая девочка была в чистом памперсе. Она голодала примерно 1,5-2 часа, - сообщили в пресс-службе облздрава. Там же заявили, что данная семья уже известна медперсоналу детской больницы. Аналогичный случай был со старшей дочерью 4 года назад. - Тогда мать тоже оставила ребенка без присмотра, и соседи сообщили в полицию. Только в том случае мать сразу объявилась, получив разрешение от органов опеки, забрала ребенка. В этот раз она до сих пор не обратилась в больницу (на утро 25 сентября - прим. автора). Согласно инструкции, двух младших девочек медики отправят в Дом малютки, а старшую – в приемник-распределитель. Если их мать объявится, то ей выдадут детей только с согласия органов опеки, - заключили в облздраве. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.