В ЗКО за прошедшие сутки зарегистрировано 3 заболевшихCOVID-19. По сообщению МВК по нераспространению COVID-19,на данный момент лечение от коронавирусной инфекции продолжают получать 3 515 человек, среди которых 40 детей. В стационарах находится -1804 пациента, на амбулаторном уровне -1711. По данным на 25 сентября, за прошедшие сутки был зарегистрирован 231 случай заболевания пневмонией с признаками COVID-19, 1 случай с летальным исходом. За сутки выздоровели 109 человек. Всего с 1 августа зарегистрирован 31 991 заболевший, с летальным исходом - 347 случаев, всего выздоровели – 26 914 человек. 98 человек находятся в тяжелом состоянии, 13 - в крайней степени тяжести, 22 - на аппаратах ИВЛ.