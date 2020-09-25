Данное мероприятие приурочено ко Дню города, который празднуется на этой неделе. На площади собрались ветераны войны и горожане. Собравшихся с Днем города поздравил аким Уральска Абат Шыныбеков. - В этом году мы, несмотря на пандемию, соблюдая все санитарные требования, празднуем День города. Основные мероприятия проходят в онлайн формате. Площадь Победы в этом году преобразилась. Это в первую очередь благодаря нашим ветеранам - они нам подсказали, как праздновать 75-летие победы. Благодаря их подсказкам мы открыли здесь музей военной техники под открытым небом. И я хочу от имени жителей города поблагодарить руководителя завода "Зенит" Вячеслава Валиева, они отреставрировали "Катюшу", и депутата областного маслихата Аветика Амирханяна, он помог приобрести эту технику, - обратился ко всем собравшимся Абат Шыныбеков. Ветераны Великой Отечественной войны делились воспоминаниями о тех временах и технике. Так, ветеран Вениамин Скаленко рассказал, что в годы войны Cоветская армия была очень сильной. Когда появилась "Катюша", немцы называли ее "адской машиной". - Это было что-то невероятное. Сейчас она рассчитана на 12 снарядов, обязательно должно быть четное число снарядов, к примеру 10, 12 и так далее. Когда она готовилась стрелять, мы с ребятами подошли метров на 20 к ней, из "Катюши" вышел офицер и говорит: "Уйдите ребята отсюда". Мы даже на него обиделись, как это так мы - солдаты, защитники родины, мы хотели посмотреть, как она стреляет. Когда она начала стрелять мы не то что на 20 метров, мы на 100 метров убежали, а сзади было что-то невероятное. Как только она выстрелит, немедленно уезжает, эта техника была в то время в секрете, и мы восхищались этим оружием . Тех конструкторов, которые ее изобрели, нужно вечно благодарить, - сообщил Вениамин Скаленко.Вениамин Скаленко Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.