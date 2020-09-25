проводится оперативно-профилактическое мероприятие "Безопасная дорога". Только за одну ночь сотрудники батальона патрульной полиции управления полиции Атырау выявили сразу 60 нарушений ПДД, в двух случаях водители ездили за рулем в состоянии алкогольного опьянения.

– Так, 23 сентября полицейские задержали троих водителей за нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, встречного разъезда или обгона. Кроме того, были задержаны два водителя, управлявшие транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Один из пьяных водителей при этом совершил дорожно-транспортное происшествие. Другой водитель ездил за рулем без водительского удостоверения, еще один использовал фальшивые государственные регистрационные номерные знаки. Попытка скрыть номер не удалась, водитель был идентифицирован и привлечен к административной ответственности, - сообщили в полиции.

24 сентября около 1.00 по улице Ауэзова полицейские задержали автомобиль Daewo Nexia, которым управлял 43-летний гражданин Республики Узбекистан. Мужчина был в нетрезвом состоянии, и-за несоблюдения дистанции машина врезалась в авто, которое ехало впереди него.

Машину отправили на штрафстоянку. В отношении водителя был составлен административный протокол по статье 608 КоАП РК "

", -

после чего его поместили в следственный изолятор.

В 01.05 по улице Бергалиева был остановлен автомобиль Chevrolet, водитель которого находился за рулем в нетрезвом состоянии. Автомашину также отправили на штрафстоянку. По данному факту был составлен административный протокол, а водитель помещен в камеру предварительного заключения.

Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Атырауской области, в регионеУправление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьяненияМы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.