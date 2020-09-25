Изменения будут направлены на защиту прав граждан, выселяемых из единственного жилья, в том числе при изъятии земельных участков под государственные нужды. О предлагаемых нормах коммунисты рассказали в ходе совместной пресс-конференции представителей КНПК и ОФ «Фонд развития парламентаризма в Казахстане». Большая часть поправок направлена на то, чтобы имплементировать в казахстанское законодательство международные стандарты. – Мы считаем, что принудительное выселение без альтернативы или равнозначной компенсации недопустимо, – подчеркнула руководитель ОФ «Фонд развития парламентаризма в Казахстане» Зауреш Батталова. – Но мы, гражданское общество, не имеем права законодательной инициативы. Им обладают депутаты. Мы очень благодарны парламентской фракции «Народные коммунисты», которая поддержала наши предложения. Участники пресс-конференции отметили, что, лишаясь жилья, граждане автоматически лишаются целого ряда косвенных прав и возможностей – возможности получать образование, услуги здравоохранения и пр. Более того, государство сейчас старательно закрывает глаза на сам факт существования в нашем обществе такого явления, как бездомность. Не ведется статистика выселений, нет данных о количестве казахстанцев, по той или иной причине не имеющих крыши над головой. – Право на жилье – не просто лозунг, это одно из основополагающих прав человека, – отметила депутат Мажилиса от КНПК Ирина Смирнова. Поправки предлагается внести в целый ряд документов, в том числе в Земельный кодекс, Закон «О жилищных отношениях», Закон «О госимуществе» и нормативно-правовые акты, касающиеся работы судебных исполнителей. Основные предложения устанавливают нормы предоставления альтернативного жилья или равнозначной компенсации выселяемым гражданам. Кроме того, поправки регламентируют саму процедуру выселения. Оговорены и критерии такой процедуры, в частности, предлагается запретить выселение в ночное время, в праздничные дни, в зимний сезон и т.д. Ранее эти нормы были прописаны только в международных актах, к которым присоединился Казахстан, а в отечественном законодательстве аналогов не имели. – На сегодняшний день наша задача, чтобы эти инициативы получили поддержку у остального парламентского большинства, у депутатского корпуса, – подытожил пресс-конференцию депутат Мажилиса от КНПК Жамбыл Ахметбеков. КНПК Новости Компаний. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.