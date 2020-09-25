Раньше процедура оформления документов проводилась исключительно в управлении миграционной службы, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иностранные мигранты могут оформить необходимые документы ЦОНах ЗКО Иллюстративное фото из архива "МГ" Сегодня, 25 сентября, председатель комитета миграционной службы МВД РК Мурат Кабденов посетил центр обслуживания населения города Уральск. – Государственную услугу по выдаче трудовых патентов мы хотим передать в ЦОНы. Основная цель заключается в том, чтобы не было прямого контакта услугополучателя с полицейскими. Трудовой мигрант, прибывший в нашу страну, в первую очередь будет контактировать с гражданским лицом, то есть с представителем госкорпорации. Сотрудники полиции будут получать данные из информационных систем. Пока мы передаем ЦОНу только предоставление одной услуги. МВД в данный момент достигло 83% автоматизации государственных услуг. До конца года планируем довести до 90%, - рассказал Мурат Кабденов. Стоит отметить, что ранее трудовые мигранты вынуждены были обращаться в центры миграционных услуг, которые расположены только в областных центрах. Так как центры обслуживания населения функционируют в каждом районе, то теперь им вовсе не обязательно ехать в город. Он может получить услугу в любом районе ЗКО. – Год назад я приехала из Узбекистана к отцу, он здесь живет и работает уже восемь лет. Я тоже планирую здесь остаться, буду работать. Каждые три месяца хожу в миграционный центр, оформляю документы. Возможно, в будущем получу вид на жительство. Мне здесь нравится. В ЦОНе получила необходимую услугу, быстро, качественно и в срок. Никаких претензий нет, - говорит Анастасия Хан. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.    