Иллюстративное фото из архива "МГ" Сегодня, 25 сентября, председатель комитета миграционной службы МВД РК Мурат Кабденов посетил центр обслуживания населения города Уральск. – Государственную услугу по выдаче трудовых патентов мы хотим передать в ЦОНы. Основная цель заключается в том, чтобы не было прямого контакта услугополучателя с полицейскими. Трудовой мигрант, прибывший в нашу страну, в первую очередь будет контактировать с гражданским лицом, то есть с представителем госкорпорации. Сотрудники полиции будут получать данные из информационных систем. Пока мы передаем ЦОНу только предоставление одной услуги. МВД в данный момент достигло 83% автоматизации государственных услуг. До конца года планируем довести до 90%, - рассказал Мурат Кабденов. Стоит отметить, что ранее трудовые мигранты вынуждены были обращаться в центры миграционных услуг, которые расположены только в областных центрах. Так как центры обслуживания населения функционируют в каждом районе, то теперь им вовсе не обязательно ехать в город. Он может получить услугу в любом районе ЗКО. – Год назад я приехала из Узбекистана к отцу, он здесь живет и работает уже восемь лет. Я тоже планирую здесь остаться, буду работать. Каждые три месяца хожу в миграционный центр, оформляю документы. Возможно, в будущем получу вид на жительство. Мне здесь нравится. В ЦОНе получила необходимую услугу, быстро, качественно и в срок. Никаких претензий нет, - говорит Анастасия Хан. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.