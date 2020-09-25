Всего система «Сергек» зафиксировала 2513 нарушений, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД».

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Атырауской области, общая сумма наложенных штрафов составила почти 36 млн тенге, из которых уже взыскано 3,5 млн тенге.

Стоит отметить, что система видеонаблюдения «Сергек» запущена в Атырау с 10 сентября.

Аппаратно-программные комплексы, состоящие из нескольких обзорных и фиксирующих камер, были установлены на 153 линейных участках дорог и 51 перекрестке областного центра. Проект реализовывается в рамках государственно-частного партнерства. Его большую часть составляют 774 камеры видеонаблюдения. При этом «Сергек» интегрирован с ранее установленными видеокамерами, благодаря чему полицейские могут контролировать не только проезжую часть, но и городские дворы, а также другие общественные места. Уведомления о штрафах автовладельцы получают через «Казпочту», а также посредством SMS-оповещения.

— Как и раньше, у автовладельцев есть право уплатить административный штраф в размере 50% от общей суммы. Это нужно сделать в течение семи суток после получения уведомления через «Казпочту». Срок отсчитывается именно с того момента, как почтальон вручит вам уведомление, — отметил начальник департамента полиции Атырауской области Камза Умбеткалиев.

Иллюстративное фото из архива "МГ"