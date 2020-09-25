Иллюстративное фото из архива "МГ" 22 сентября сотрудники криминальной полиции Абайского ОП задержали уральца, который под видом посредника в оформлении и получении водительского удостоверения и водительской категории, обманул несколько граждан. За свои "услуги" мужчина брал от 50 до 200 тысяч тенге, после чего просто пропадал. - В настоящее время в отношении задержанного начато досудебное расследование по статье 190 УК РК "Мошенничество". Доказана его причастность к преступлениям по 8 фактам, однако в полиции продолжают поступать заявления от граждан, которые также пострадали от незаконных действий мошенника, – сообщил заместитель начальника Абайского ОП УП г.Уральска Турар Бакытжанов. В полиции рассказали, что задержанный никогда не работал в сфере по оказанию услуг населению и правоохранительной системе. - Убедительная просьба жителей города и области не поддаваться уловкам мошенников, предлагающие государственные услуги за деньги. Все, кто пострадал от незаконных действий данного гражданина, просим обратиться в Абайский отдел полиции или позвонить на 102, - сообщили в полиции. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.