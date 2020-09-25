Парацетамол, ибуфен, аспирин и прадакс будут выдавать на бесплатной основе, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД".

– Мобильная группа включает в себя фельдшера, врача общей практики и психолога. Что касается больных с хроническими заболеваниями, с учетом тяжелого протекания у них коронавирусной инфекции, создается специальная комиссия. Назначается лечение в зависимости от сложности заболевания, при необходимости больного доставляют в больницу. При наличии повышенной температуры, рвоты, боли в животе, прежде всего, назначаются жаропонижающие препараты. Затем назначаются лекарства, разжижающие кровь, а при обнаружении бактериальной пневмонии – антибиотики, - рассказала заместитель главного врача Атырауской городской поликлиники №3 Клара Жасакбаева.

Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в пресс-службе управления здравоохранения Атырауской области, при поликлиниках созданы мобильные группы, которые будут обслуживать больных на дому и при этом доставлять им необходимые лекарства. Далее состояние пациента будет отслеживаться по видеосвязи.