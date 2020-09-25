KAZAKHSTAN GIGA TRADE". Здесь спортивный объект обошелся местному бюджету в 53 млн тенге.

24 сентября в Уральске были сданы в эксплуатацию несколько спортивных объектов, среди которых площадки в микрорайонах Сарытау и Арман. На торжественном открытии принял участие аким города Абат Шыныбеков. – Сейчас особое внимание уделяется развитию массового спорта. Будущее страны - это здоровое поколение, а спорт, как вы знаете, укрепляет здоровье. Для этого в городе строятся спортивные залы, площадки и комплексы. Одним из ярких примеров является сегодняшнее открытие многофункциональных спортивных площадок. Здесь дети и взрослые смогут не только проводить свое свободное время, но и заниматься спортом. Единственное условие - относиться бережно к объекту, - отметил аким города. Стоит отметить, что в микрорайоне Сарытау проживают 2,5 тысячи человек. Строительство многофункциональной спортивной площадки в микрорайоне Сарытау началось в июне этого года, в августе уже были закончены. – Общая площадь объекта составляет 2,8 тысячи квадратных метров. Строилась площадка за счет местного бюджета, стоимость - 57 млн тенге. Подрядчиком является ТОО "ШамШин". Здесь предусмотрена площадка street workout, игровая площадка для детей в возрасте от 3 до 7 лет, а также для детей от 7 до 12 лет, футбольное, баскетбольное и волейбольное поля, зона отдыха с беседками для взрослых. На площадке установлены скамейки, урны, освещение, а также камеры видеонаблюдения, - рассказал заместитель акима поселка Зачаганск Асылжан Хайруллин. – Мы очень рады, что нам подарили такую площадку. Из года в год для населения создаются хорошие условия для жизни. Теперь наши дети смогут здесь играть, взрослые заниматься спортом. Хотим выразить благодарность всему руководству города и области, - говорит житель микрорайона Сарытау Тлеккабыл Ерназаров. Строительством спортивной площадки в микрорайоне Арман, в котором проживают 2,3 тысячи человек, занималось ТОО "KAZAKHSTAN GIGA TRADE". Здесь спортивный объект обошелся местному бюджету в 53 млн тенге.