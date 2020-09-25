Иллюстративное фото из архива "МГ"- Таишев Сергей Сергеевич, 19.05.2005 года рождения. Приметы: рост 160-165 см, среднего телосложения, волосы светлые. Был одет: черная спортивная кофта, футболка синего цвета, джинсы синего цвета, кроссовки черного цвета. - Шканов Илья Хамзаулы 10.09.2006 года рождения. Приметы рост 158-160 см, худощавого телосложения, глаза черного цвета, волосы черные коротко стриженные. Был одет: белая рубашка, брюки темно синего цвета, туфли черного цвета. - 24 сентября в 10.00 они самовольно покинули территорию детской деревни, расположенную по адресу: г.Уральск, ул. 152-ой Стрелковой дивизии, и до настоящего времени не вернулись. При получении какой-либо информации о местонахождении указанных выше воспитанников детской деревни просим сообщить в дежурную часть УП г. Уральска по телефонам (8-7112) 21-17-19, 28-33-96, 92-18-04, 98-44-53 либо на 102, - сообщили в полиции. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.