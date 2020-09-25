По данным сайта РГП "Казгидромет", в Уральске без осадков, днем +21 градус, ночью +10 градусов. В Атырау солнечно, днем также 21 градус выше нуля, ночью +12 градусов. В Актобе днем до 17 градусов тепла, ночью столбик термометра опустится до +4 градусов. 25 градусов тепла днем и 17 градусов тепла ночью будет в этот день в Актау. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.