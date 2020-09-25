Иллюстративное фото из архива "МГ" В пресс-службе департамента полиции ЗКО сообщили, что водитель "Шевроле", не справившись с рулевым управлением допустил опрокидывание. В пресс-службе облздрава данную информацию подтвердили, отметив, что в 13.40 поступил сигнал в скорую помощь. - В автомобиле было 5 человек. 26-летний мужчина скончался до приезда скорой. 23-летний мужчина с диагнозом закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга и перелом лучевой кости справа госпитализирован в Акжайыкскую ЦРБ. 30-летняя женщина и 22-летний мужчина отправлены на амбулаторное лечение. 46-летний мужчина госпитализирован в Акжайыкскую ЦРБ, - рассказали в пресс-службе управления здравоохранения ЗКО. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.