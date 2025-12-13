За 8 дней декабря казахстанцы подали 2 093 заявки на использование «пенсионки» для оплаты пластических операций.

Из-за аномального спроса прием заявок закрыли с 12 декабря. Подробнее – на NUR.KZ.

Казахстанцы уже не раз сталкиваются с остановкой приема заявок на использование единовременных пенсионных выплат (ЕПВ) при оплате медицинских услуг.

Сначала в Казахстане запретили использовать накопления на лечение зубов – причина кроется в нецелевом использовании средств, когда граждане лишь прикрываются медуслугой, а на деле просто выводят деньги со счетов.

После этого в стране начал расти спрос на использование пенсионных накоплений при оплате офтальмологических услуг, то есть тех, что связаны с лечением глаз. После этого приостановили прием заявок и на них.

Далее в Казахстане начали набирать популярность пластические операции. Как сообщает «Отбасы банк», количество заявок на такие услуги выросло сразу в 130 раз.

Если ранее, когда казахстанцам были доступны стоматологические и офтальмологические услуги, в месяц поступало в среднем по 16 заявок, то в сентябре, когда за «пенсионку» запретили лечить зубы, их количество выросло до 123, в октябре – до 1 844, а в ноябре – до 3 878 заявок.

— За первые 8 дней декабря, когда остановили прием заявок на офтальмологию, было подано 2 093 заявки по использованию ЕПВ на пластические операции. Это в 130 раз выше среднемесячного уровня, — сообщили в банке, отметив, что общая сумма поступивших заявок достигла 1,8 млрд тенге.

В связи с аномальным ростом «Отбасы банк» принял решение с 12 декабря прекратить прием заявок по использованию ЕПВ на цель "Реконструктивные и восстановительные операции (пластические) с целью коррекции послеоперационных рубцов и врожденных пороков". Поступившие до этого момента 6 294 заявки будут рассмотрены.

Как объяснили в банке, причина приостановки связана с тем, что резкий рост, скорее всего, связан с нецелевым использованием пенсионных излишков. Проще говоря, есть вероятность, что граждане просто использовали ЕПВ для обналичивания средств.

Отметим, что у казахстанцев остается возможность использовать часть своих накоплений на улучшение жилищных условий. Со следующего года пороги минимальной достаточности вырастут, а значит, использовать пенсионные накопления станет сложнее.