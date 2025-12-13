В конце ноября на вторичном рынке произошёл самый заметный скачок цен за год.

Krisha.kz узнали у эксперта, что стоит за ростом цен на квартиры и сколько он продлится. В Астане цены выросли сразу на 5.8% к октябрю, в Алматы — на 2.4%.

Почему растут цены

Имран Османов, руководитель отдела продаж Krisha.kz

— В последние недели рост цен на вторичку в Алматы и Астане связан в первую очередь с ожиданиями самих продавцов. Около 80% из них планируют улучшать жилищные условия и опасаются, что из-за новостей про НДС не смогут купить новую квартиру. Отсюда необоснованные повышения цен и попытки подстелить соломку. По факту НДС напрямую не касается вторичного рынка, но информационный фон усилил тревожность. Плюс некоторые продавцы считают, что им при продаже придётся платить НДС, но это не так. Налог коснётся только застройщиков и первичного жилья.

Причём тут НДС

С 1 января в РК вступает в силу новый Налоговый кодекс. Он затрагивает только первичное жильё, но именно туда смотрят многие продавцы вторички.

Что меняется:

Отменяется льгота по НДС для застройщиков.

Она действовала с 2001 года, но не сработала: цены на первичку выросли более чем в 21 раз. Льготу решили убрать.

Ставка налога повысится с 12 до 16%.

Это скажется на себестоимости строительства и ценах в новостройках.

НДС активно повышает цены на первичке ещё с середины 2024 года, когда впервые заговорили об изменениях. А уже за 8 месяцев 2025-го, по данным Ассоциации застройщиков, новостройки подорожали на 14%.

Рынок жилья Казахстана: цены, тренды до конца 2025 года

Продавцы вторички учитывают изменения и заранее закладывают подорожание в свои ожидания, так как многие намерены покупать жильё на первичке.

Почти все объекты с завышенной ценой

Имран Османов отметил:

— Сегодня в девяти из десяти объявлений стартовая цена выше реального рынка. Но это быстро корректируется. Через одну-две недели продавцы видят отсутствие звонков и идут вниз. Процесс может занять два-три месяца, пока цена не придёт в норму.

Реакция покупателей

Спикер отмечает, что покупатели в этих обстоятельствах больше торгуются, чаще ждут.

Спрос есть, но стал осторожным. Люди хотят понимать, что не переплачивают.

Завышенные ожидания приводят к потере времени и покупателей. Оптимальный подход — ставить цену максимально близко к реальности и корректировать её в первые недели, пока есть интерес.

Когда рынок начнёт остывать

По оценкам эксперта, завышенные ожидания собственников продлятся до конца I квартала 2026 года.

— Дальше рынок сам выровняется за счёт снижения спроса и отсутствия интереса к переоценённым объектам. Для оживления рынка достаточно небольшого движения вниз: минус 2–7% уже заметно увеличивает количество звонков и просмотров. Это рабочий коридор, который быстро возвращает покупателей, — подытожил он.

