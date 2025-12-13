В ЗКО 32 класса продолжают обучаться дистанционно из-за заболеваемости ОРВИ и гриппом. С 1 октября 2025 года в ЗКО 154 случая гриппа и 48 639 случаев ОРВИ. Большинство заболевших — дети.

Санврачи ЗКО рассказали, как не заболеть этой зимой:

  1. Вакцинация: прививка против гриппа важна для каждого, особенно для детей и беременных женщин.

  2. Личная гигиена: часто мыть руки, не трогать лицо, прикрывать рот и нос при кашле и чихании.

  3. Ношение масок в городе и общественных местах: помогает снизить распространение вируса.

  4. Правильное питание и употребление воды: для укрепления иммунитета необходимо употреблять пищу, богатую витаминами.

  5. Оставаться дома при болезни: при появлении признаков ОРВИ или гриппа необходимо обратиться к врачу и избегать посещения общественных мест.

  6. Проветривание и чистота в доме: Обеспечивать циркуляцию воздуха и регулярно дезинфицировать поверхности.