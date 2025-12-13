В ЗКО 32 класса продолжают обучаться дистанционно из-за заболеваемости ОРВИ и гриппом. С 1 октября 2025 года в ЗКО 154 случая гриппа и 48 639 случаев ОРВИ. Большинство заболевших — дети.
Санврачи ЗКО рассказали, как не заболеть этой зимой:
Вакцинация: прививка против гриппа важна для каждого, особенно для детей и беременных женщин.
Личная гигиена: часто мыть руки, не трогать лицо, прикрывать рот и нос при кашле и чихании.
Ношение масок в городе и общественных местах: помогает снизить распространение вируса.
Правильное питание и употребление воды: для укрепления иммунитета необходимо употреблять пищу, богатую витаминами.
Оставаться дома при болезни: при появлении признаков ОРВИ или гриппа необходимо обратиться к врачу и избегать посещения общественных мест.
Проветривание и чистота в доме: Обеспечивать циркуляцию воздуха и регулярно дезинфицировать поверхности.