Санврачи ЗКО дали простые советы, чтобы не заразиться ОРВИ и гриппом.

В ЗКО 32 класса продолжают обучаться дистанционно из-за заболеваемости ОРВИ и гриппом. С 1 октября 2025 года в ЗКО 154 случая гриппа и 48 639 случаев ОРВИ. Большинство заболевших — дети.

Санврачи ЗКО рассказали, как не заболеть этой зимой: