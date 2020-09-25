Полицейские нашли его в районе крестьянского хозяйства в Индерском районе, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Перевозивший скот из ЗКО мужчина найден в Атырауской области Иллюстративное фото из архива "МГ" 21 сентября 42-летний житель Атырау, занимавшийся перевозкой скота, выехал из поселка Жангала Западно-Казахстанской области в Атырау и пропал. Поисками мужчины занимались сотрудники полиции и ДЧС. Родственники пропавшего мужчины смогли лишь сообщить о том, что он добрался до населенного пункта «Мамык» сельского округа Орлик Индерского района. – Соответствующие ориентировки были даны не только во всей районы Атырауской области, но и в соседние регионы. Несмотря на то, что первые дни оказались безрезультатными, полицейские продолжали розыск. Кроме того, ход поисковых работ взял под личный контроль начальник департамента полиции Атырауской области Камза Умбеткалиев. И сегодня стражам порядка удалось обнаружить пропавшего мужчину в районе крестьянского хозяйства «Кок ат» Индерского района, - сообщили в пресс-службе департамента полиции Атырауской области. Иные обстоятельства инцидента выясняются. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.  