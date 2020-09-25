23 сентября состоялось открытие медицинского центра гемодиализа, в котором приняли участие аким города Абат Шыныбеков, руководитель управления здравоохранения Болатбек Каюпов, а также директор медицинского учреждения Женис Алкин. Центр распахнул свои двери в преддверии Дня города и готов оказывать качественные услуги всем нуждающимся людям.– Хочется особо отметить труд медицинских работников, которые изо дня в день вкладывают немало усилий в сохранение жизни и здоровья людей. Отрадно, что именно в преддверии Дня города у нас открывается такой современный медицинский центр. Хочется поблагодарить руководство клиники за весомый вклад в социально-экономическое развитие нашего региона. Акимат города в дальнейшем готов оказывать всю необходимую помощь клинике. Теперь каждый нуждающийся за счет фонда социального медицинского страхования может получить все необходимое лечение, - отметил аким города.Стоит отметить, что ТОО «BIOS» шестой год предоставляет свои услуги по диализу населению Казахстана, и является одним из первых в стране работающих в этом направлении. Клиники находятся в городах Актобе, Актау, Павлодар, Костанай, Атырау, а филиал в Уральске теперь будет располагаться в новом удобном здании. В клиниках трудятся более 100 высококвалифицированных специалистов.В центре используются лишь современное медицинское оборудование производства Германии и Японии. Аппарат позволяет принять до 45 пациентов с диагнозом хроническая почечная недостаточность пятой стадии. В клинике применяются качественные расходные материалы и препараты для оказания услуг гемодиализа.– Компания BIOS уже завоевала свой авторитет и является одной из лучших в сфере гемодиализа. Центр предоставляет очень нужные услуги. Ведь пациенты с хронической почечной недостаточностью – это люди, у которых практически не работают почки. Для того чтобы увеличить продолжительность жизни, им регулярно нужно принимать лечение. Если первое, в чем они нуждаются, это трансплантация почек, то второе – программный гемодиализ. Данный центр оснащен очень качественными и современными аппаратами, в этом я убедился сам. Хочу пожелать коллективу BIOS дальнейших успехов и процветания, - заявил Болатбек Каюпов.В данный момент медицинский центр работает в двух сменах, но при необходимости может работать и в три смены, принимая до 60 пациентов в день. – Кроме услуг гемодиализа мы оказываем сервис по перевозке пациентов, так как они являются людьми с инвалидностью, а так же обеспечиваем питанием. Финансирование идет за счет фонда медицинского социального страхования. В медицинском учреждении работают два врача-нефролога и порядка восьми человек среднего и младшего медицинского персонала, - рассказал Женис Алкин.Стоит отметить, что по городу в процедурах гемодиализа нуждаются 45 человек, по области эта цифра составляет порядка 250. Жительница города Татьяна Клименко уже третий год страдает заболеваниями почек. Женщина отмечает качественную и слаженную работу всего персонала клиники «BIOS».– Здоровье человека является основой его жизни. Я нахожусь в системе диализа уже три года. Врачи выявили у меня заболевание почек, направили на эту медицинскую процедуру, которая мне жизненно необходима. В медицинском центре «BIOS» я получаю качественные услуги, у меня есть возможность жить, работать, радоваться и чувствовать себя хорошо. Получаю четырехчасовое лечение, получаю медикаменты, витамины, за нами хорошо ухаживают, нас привозят и отвозят. Хочу выразить искреннюю благодарность всему медицинскому персоналу центра «BIOS», - говорит благодарный пациент медицинского учреждения Татьяна Клименко.Лицензия №10392DD от 11.10.2011г. выдана Управлением здравоохранения Актюбинской области. Новости Компаний. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.