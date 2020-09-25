Одни называют себя технарями, другие - гуманитариями. А третьи находят профессии, которые сочетают в себе всё. Одна из таких востребованных специальностей - дизайнер мебели. Если вы обладаете художественным вкусом, пространственным мышлением и желанием творить, приглашаем вас на престижную и интересную работу. Основные требования - знание программ и умение работать с клиентами.На правах рекламы. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.