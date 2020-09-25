Нападение на сотрудников полиции произошло в ночь на 17 мая при патрулировании автодороги Бурлин-Уральск, сообщает корреспондент портала  "Мой ГОРОД". В ЗКО напали на полицейских: дело передали в суд 17 мая, утро, поселок Канай, ЗКО Как сообщили в пресс-службе департамента полиции ЗКО, расследование по данному делу завершилось. - 9 сентября дело передали в суд, - отметили в ведомстве. Напомним, инспекторами областного батальона патрульной полиции вблизи поселка Бурлин была остановлена автомашина KIA Sorento с госномерами РФ. Водитель авто не подчинился требованиям полицейских и продолжил двигаться в сторону поселка Канай. Далее он все же остановился. После чего из машины вышли 8 пьяных человек. На требования сотрудников БПП ДП ЗКО оставаться на местах они напали на полицейских и нанесли им телесные повреждения. Позже в месенджере WhatsApp распространилось спецсообщение о нападении на полицейских. Однако информация в нем разнилась с той, которую предоставили полицейские ранее. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.