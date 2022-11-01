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Социум

Планшеты вместо учебников: как намерены разгружать «тяжёлые рюкзаки» казахстанских школьников

В Минцифры предлагают в 2023 году обеспечить более 400 тысяч первоклассников планшетами. Иллюстративное фото из архива "МГ" Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин на заседании правительства сообщил, что для решения проблемы «тяжёлых рюкзаков» предлагается использовать планшеты в качестве электронных учебников и инструмента для доступа к образовательным сайтам. - Подобные меры уже были апробированы в ряде развитых стран, в том числе, в школах Великобритании, Норвегии, Южной Кореи и Турции, показали хороший результат. В этих странах ставилась цель по
Дана Рахметова
Планшеты вместо учебников: как намерены разгружать «тяжёлые рюкзаки» казахстанских школьников
В Минцифры предлагают в 2023 году обеспечить более 400 тысяч первоклассников планшетами.
Бракованные планшеты выдали школьникам Атырауской области
Бракованные планшеты выдали школьникам Атырауской области
Иллюстративное фото из архива "МГ" Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин на заседании правительства сообщил, что для решения проблемы «тяжёлых рюкзаков» предлагается использовать планшеты в качестве электронных учебников и инструмента для доступа к образовательным сайтам.
- Подобные меры уже были апробированы в ряде развитых стран, в том числе, в школах Великобритании, Норвегии, Южной Кореи и Турции, показали хороший результат. В этих странах ставилась цель по снижению «цифрового» неравенства среди регионов, а также по снижению веса рюкзаков. Наше предложение – в 2023 году обеспечить более 400 тысяч первоклассников планшетами через механизм сервисной модели, - сказал глава ведомства.
Предлагается закупать гаджеты в течение четырёх лет у отечественного производителя (производство создадут в 2023 году). С них можно будет заходить только на разрешённые сайты, список которых утвердят уже в этом месяце. Стоит напомнить, что производство планшетов в Казахстане уже пробовали запустить. Завод разместили в Актау, но за два года предприятие не выпустило ни одного гаджета. Директора осудили, а предприятие собиралось перейти на выпуск пластиковых мешков. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
школа Казахстан планшеты

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