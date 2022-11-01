Планшеты вместо учебников: как намерены разгружать «тяжёлые рюкзаки» казахстанских школьников

В Минцифры предлагают в 2023 году обеспечить более 400 тысяч первоклассников планшетами. Иллюстративное фото из архива "МГ" Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин на заседании правительства сообщил, что для решения проблемы «тяжёлых рюкзаков» предлагается использовать планшеты в качестве электронных учебников и инструмента для доступа к образовательным сайтам. - Подобные меры уже были апробированы в ряде развитых стран, в том числе, в школах Великобритании, Норвегии, Южной Кореи и Турции, показали хороший результат. В этих странах ставилась цель по