Платеж только наличными: законны ли требования продавцов?

Департамент государственных доходов по Мангистауской области информирует, что встречаются случаи, когда отдельные предприниматели отказываются принимать безналичные платежи, требуя оплаты наличными деньгами за товар или услуги.
— Отказ в принятии безналичных платежей является незаконным, поскольку нормами закона РК «О платежах и платежных системах» предусмотрены различные способы оплаты: банковской картой, QR платежом или наличными деньгами. За отказ предпринимателей в принятии платежей с использованием платежных карточек предусмотрена административная ответственность на первый раз предупреждение, при повторном нарушении — штраф в размере 157 280 тенге (40 МРП), — пояснили в ведомстве.
О фактах отказа приема безналичных платежей необходимо обращаться в органы государственных доходов. Можно подать обращение с обязательным приложением подтверждающих документов посредством eOtinish, либо принести в региональный департамент.
Также в ведомстве отметили, что при продаже товаров или оказания услуг предприниматели также обязаны выдавать фискальный чек покупателю. В случае отказа в предоставлении фискального чека предусмотрена административная ответственность.