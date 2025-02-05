Платеж только наличными: законны ли требования продавцов?

Отказ в принятии безналичных платежей является незаконным, поскольку нормами закона РК «О платежах и платежных системах» предусмотрены различные способы оплаты: банковской картой, QR платежом или наличными деньгами.

Департамент государственных доходов по Мангистауской области информирует, что встречаются случаи, когда отдельные предприниматели отказываются принимать безналичные платежи, требуя оплаты наличными деньгами за товар или услуги.

— Отказ в принятии безналичных платежей является незаконным, поскольку нормами закона РК «О платежах и платежных системах» предусмотрены различные способы оплаты: банковской картой, QR платежом или наличными деньгами. За отказ предпринимателей в принятии платежей с использованием платежных карточек предусмотрена административная ответственность на первый раз предупреждение, при повторном нарушении — штраф в размере 157 280 тенге (40 МРП), — пояснили в ведомстве.

О фактах отказа приема безналичных платежей необходимо обращаться в органы государственных доходов. Можно подать обращение с обязательным приложением подтверждающих документов посредством eOtinish, либо принести в региональный департамент.

Также в ведомстве отметили, что при продаже товаров или оказания услуг предприниматели также обязаны выдавать фискальный чек покупателю. В случае отказа в предоставлении фискального чека предусмотрена административная ответственность.