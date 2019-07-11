Эта девушка около десяти лет назад попала в автоаварию и оказалась в инвалидном кресле. Но это не остановило ее любить жизнь, творить и просто улыбаться. Себя она позиционирует как «девушка на «мерсе», шутливо называя так инвалидную коляску. Хотя только одному Богу известно – чего ей это стоило. Вот уже два года Гульназ Космурзиева ведет активный образ жизни. Она – настоящий борец. Уже несколько раз Гульназ лично выезжала на своей коляске и фиксировала пандусы, которые совсем не соответствуют стандартам, с ее помощью администрация города дала задание исправить неправильные пандусы. Обаятельную девушку заметила атыраучанка Ирина Нейбарт, известный в городе модельер-дизайнер. Ирина специализируется на пошиве одежды «Мама-дочка, мама-сыночек» и просто шьет красивую женскую одежду. - Она не особенная, - говорит Ирина о Гульназ. - Потому что иногда в общении с ней я забываю об этом. Единственное, в плане пошива были модели оверсайз, но сейчас они как раз в моде. Поэтому где-то, может, не так приталено, где-то увеличиваем длину, брючки немного другие в покрое – в верхней части. Гульназ сообщает, что раньше для нее было сложно найти одежду. То, что я хочу, – нет. И покупала то, что просто есть. На Новый год она попросила Ирину сшить платье. Понравилось. Как говорит Гульназ, с тех пор пошло-поехало. - Всё по мне шьет. Стильно и удобно! Ирина Нейбарт признается, что с Гульназ легко и интересно работать. - Она привносит что-то новое для меня. Она не как все: она может позволить себе цвет – у нас в Атырау почему-то яркие цвета не любят, больше серого присутствует. Гульназ же, напротив, любит сочные цвета, и в этом мы с ней совпадаем. С Гульназ нравится работать, так как она готова и хочет экспериментов. И на фоне этого я даже забываю, что она с ограниченными возможностями. Не всегда платье может смотреться на модели в сидячем положении. И мы стараемся. Единственное, когда мы шьем, пытаемся обходиться без замков, пуговиц, петель, чтобы было комфортно и легко особенному человеку. А если фасон не можем сделать, тогда ищем выгодную ткань, чтобы платье на девушке с ограниченными возможностями ни в чем не проигрывало, - заключила модельер.