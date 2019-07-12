Иллюстративное фото из архива "МГ" В специализированном суде по уголовным делам столицы вынесли приговор экс-главе филиала "Казгидромета" в Карагандинской области Роману Андрианову и бывшему заместителю генерального директора республиканского госпредприятия "Казгидромет" Нуркену Султанову, сообщает пресс-служба городского суда. "Султанов и Андрианов, действуя в группе лиц по предварительному сговору, получили от руководителя ТОО "Спецоснащения" взятку в размере 26,5 млн тенге за общее покровительство и оказание содействия в будущем на конкурсах государственных закупок. В суде подсудимые признали вину по предъявленному им обвинению", – сообщили в суде. Суд признал Султанова и Андрианова виновными в получении взятки в крупном размере (статья 366, часть 4, УК РК) и назначил им наказание в виде 10 лет лишения свободы каждому. Осуждённым также пожизненно запрещено занимать должности на госслужбе, в органах местного самоуправления, а также в организациях, в уставном капитале которых доля государства составляет более 50%. Приговор не вступил в законную силу. В пресс-службе "Казгидромета" сообщили, что 17 апреля 2019 года Нуркен Султанов подал заявление в Министерство энергетики о расторжении трудового договора по собственной инициативе. - После задержания указанных руководителей уполномоченными органами были проведены проверки, которые не выявили никаких нарушений Законов РК в деятельности предприятия. По результатам решения суда "Казгидромет" примет соответствующие меры в отношении Романа Андрианова, осуждённого по решению суда, – отметили в "Казгидромете. В январе 2019 года в Комитете национальной безопасности РК заявили о задержании руководителей Казгидромета. Под подозрением в получении взятки в особо крупном размере оказались директор филиала РГП "Казгидромет" по Карагандинской области Роман Андрианов и заместитель генерального директора РГП "Казгидромет" Нуркен Султанов.