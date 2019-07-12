Иллюстративное фото из архива "МГ" Как рассказал заместитель руководителя управления строительства ЗКО Алибек Антазиев в ходе брифинга в региональной службе коммуникации, всего в Западно-Казахстанской области 435 сельских населенных пунктов. - Из них 204 населенных пунктов с централизованным водоснабжением, 230 с децентрализованным водоснабжением. В селе Уштерек Бокейординского района местные жители пользуются привозной водой, там строительство водопровода планируется в 2019 году, - пояснил Алибек Антазиев. Руководитель управления строительства Западно-казахстанской области отметил, что с начала реализации программы развитие регионов до 2020 года в период с 2011-2018 годы построено и реконструировано 118 объектов, из них все функционируют в нормальном режиме. - Общая протяженность водопроводных сетей в сельских населенных пунктах составляет 2896 километров, которые находятся в коммунальной собственности. На начало этого года доступ к централизованному водоснабжению составляет 204 сельских населенных пункта из 435 в которых проживает 265 тысяч человек, - рассказал Алибек Антазиев. Стоит отметить, что в этом году ведется строительство и реконструкция 29 объектов водоснабжения в 40 сельских населенных пунктах. При завершении строительства объектов водообеспеченность сел составит 225 или 51 %. Между тем, планируется поэтапное решение вопросов водообеспеченности населения области. Кроме того, имеется 12 проектно-сметной документации в 14 сельских населенных пунктах на общую сумму 4,2 миллиарда тенге. Что составляет по протяженности 136 километров. Также разрабатывается 25 проектов для обеспечения водой 25 сел на сумму 9 миллиардов тенге.