Попробуйте интересные рецепты приготовления молодой картошечки, сезон которой сейчас в самом разгаре. А чтобы было не только вкусно, но и полезно, не очищайте клубни от кожуры, а лишь хорошо вымойте. С индейкой (2 варианта) 2 голени индейки 1 кг молодой картошечки 4 ст.л. сметаны (20% жирности) 2 ст.л. масла раст. 3 з. чеснока 1 ч.л. розмарина Соль, перец Голени промойте и просушите салфеткой. Натрите солью и перцем. Чеснок очистите, измельчите и смешайте со сметаной. Обмажьте мясо. Картофель промойте Поместите все в форму для запекания, накройте фольгой и готовьте час. Фольгу уберите и готовьте до зарумянивания. 2 вариант Измельченный чеснок смешайте с маслом и розмаринм. Смажьте картофель и голени. Поместите в рукав для запекания и запекайте при 180 градусах час и сорок минут. Запеченная с тефтелями 700 гр. молодого картофеля небольших размеров 500 гр куриного фарша 1 ст.л. овсяных хлопьев 1 яйцо ½ ст сметаны 1 ст.л. кетчупа, ½ ч.л. молотого кориандра 1 ст.л. слив.масла Специи по вкусу Картофель помойте , залейте водой и варите с момента закипания 7 минут. Выложите в форму смазанную сливочным маслом. В фарш добавьте специи, яйцо, хлопья, хорошо перемешайте. Сформируйте круглые тефтели, примерно такого же размера, как картофель. Выложите их в форму к картофелю. Смешайте сметану, кетчуп, соль, перец, кориандр, ½ ст. воды, залейте этим картофель и запекайте при 190 градусах 40-45 минут С курицей под сырной корочкой 4 крупные молодые картошки 4 куриные ножки 10 гр твердого сыра 50 гр слив. масла 2 ст.л. сметаны 6 зуб чеснока 2 ст.л. майонеза 1 ч.л. аджики Небольшой пучок зелени Соль, перец Смешайте 3 зуб измельченного чеснока с майонезом и аджикой. Обмажьте курицу. Выложите в форму и запекайте при 180 градусах до зажаристой корочки. Вымытый картофель отварите в мундире. Остудите и разрежьте вдоль пополам. Смешайте мягкое слив. масло (не растапливайте его!), сметану, натертый сыр, 3 зуб. измельченного чеснока, мелко нарезанную зелень. Добавьте соль и перец по вкусу. Полученную массу выложите на половинки картофеля и разровняйте. Запекайте при 200 градусах примерно 10 минут.  