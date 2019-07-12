В Актобе сыграли казахско-малазийскую свадьбу

Внук президента университета им. Баишева Бекежана Ахана женился на выпускнице школы, теперь уже студентке из Малайзии Нурайман, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". tRRcjOAAzd0 На свадьбу в Актобе приехали 56 гостей из Малайзии. Видео свадьбы актюбинцы пересылают по WhatsApp. На нем видно, как невестке-иностранке устраивают беташар, как встречают иностранных гостей на свадьбе. - Внук Бекет окончил школу в Пекине, после этого его семья переехала в Малайзию. Я говорю о семье сына, у него 2 дочери и 2 сына. Они уже лет 10 живут за границей. Сначала жили в Китае, потом переехали в Малайзию, живут в Куала–Лумпуре. Сын учится там в докторантуре, он экономист. Дети - студенты университетов. Бекет в этом году окончил вуз. Невестку нашу зовут Нурайман, ее отца – Абдульазиз, маму – Нуркан. Сват наш - доктор технических наук, профессор, декан факультета IT-технологий. Кудагай работает в университете океанографии, программист. Сват уже бывал в Актобе, первый раз пять лет назад, с ним были другие гости, 10 мужчин и 6 женщин. Руководил группой шейх, доктор теологических, философских наук, группа приехала для посещения святых мест, в частности, мавзолея Бекет ата в Мангыстауской области. Шейху приснился сон, что он должен совершить это паломничество. Сопроводить группу в поездке он попросил моего сына. Потом они приезжали еще, но тогда мы не думали, что станем сватьями. Поскольку родители были друзьями, стали общаться и дети, Бекет решил жениться на Нурайман. Ей 18 лет, она только окончила школу, поступила в университет. Бекету 22 года. В прошлом году мы ездили на сватовство. Подарили по традиции серьги и браслет будущей снохе. Через год состоялась свадьба, - рассказал Бекежан Ахан. Сватовству в Малайзии предают даже больше значения, чем свадьбе. Человек 350 было на этом обряде, на свадьбе было 1300 человек, она прошла на берегу океана. - В Актобе на свадьбу приехали 56 человек из Малайзии. Там традиционно многодетные семьи. Сват наш один из 13 детей в семье, в семье свахи 7 детей. Малазийцы придают большое значение тому, кто родственник жениха. Все решают на семейном совете, там тоже в семье есть аксакал. Он дал добро, мы тоже не были против союза молодых. После этого состоялось сватовство. Свадьбу в Актобе проводили на 3 языках – казахском, английском и малазийском. Тостов длинных не было. В начале свои пожелания сказали я и глава семьи Нурайман - нашей снохи, в остальное время гости отдыхали. Пели, танцевали, слушали песни и музыку. Свадьба прошла без алкоголя, - заключил Бекежан Ахан. Гости из Малайзии были в Актобе 3 дня, после этого им показали город. Азамат АКЫЛ